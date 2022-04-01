Главное о жеребьёвке чемпионата мира — 2022. Месси и Левандовски попали в одну группу

В столице Катара Дохе состоялась жеребьёвка финальной стадии чемпионата мира 2022 года. По её итогам определились составы групп на групповом этапе и стало известно расписание матчей во всех квартетах. Рассказываем, кто, с кем и когда сыграет на главном турнире четырёхлетия.

Как прошла жеребьёвка ЧМ-2022. Катар представил маскота турнира

Перед жеребьёвкой ФИФА представила маскота ЧМ-2022. Его зовут Ла’иб, а внешне он напоминает ковёр-самолёт. С арабского имя маскота переводится как «сверхквалифицированный игрок».

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Участники чемпионата мира были поделены на четыре группы. В первую корзину попали семь сильнейших сборных по рейтингу ФИФА, а также хозяин турнира Катар. В остальных корзинах команды также были распределены согласно их рейтингу. В последней «восьмёрке» оказались и участники стыковых матчей, которые пройдут летом этого года. Напомним, в европейской квалификации Уэльс сыграет с победителем пары Шотландия – Украина, в межконтинентальных стыках Перу сразится с победителем пары Австралия – ОАЭ, а Коста-Рика – с Новой Зеландией.

Вот каким был состав корзин до жеребьёвки:

Первая корзина: Катар (51-е место в рейтинге ФИФА), Бразилия (1), Бельгия (2), Франция (3), Аргентина (4), Англия (5), Испания (7), Португалия (8).

Вторая корзина: Мексика (9), Нидерланды (10), Дания (11), Германия (12), Уругвай (13), Швейцария (14), США (15), Хорватия (16).

Третья корзина: Сенегал (20), Иран (21), Япония (23), Марокко (24), Сербия (25), Польша (26), Южная Корея (29), Тунис (35).

Четвёртая корзина: Камерун (37), Канада (38), Эквадор (46), Саудовская Аравия (49), Гана (60), Уэльс (18)/Шотландия (39)/Украина (27), Перу (22)/Австралия (42)/ОАЭ (68), Коста-Рика (31)/Новая Зеландия (101).

Состав групп чемпионата мира — 2022 в Катаре

По правилам жеребьёвки в каждый квартет мог попасть лишь один представитель конфедерации. Это значит, что, например, Катар не сыграл бы на групповом этапе с другой азиатской командой. Исключение было сделано только для Европы, поскольку на ЧМ-2022 вышли 13 представителей УЕФА. Но и для европейских сборных существовало своё ограничение – не более двух в одной группе.

Жеребьёвку проводили звёзды футбола разных лет – Кафу, Лотар Маттеус, Тим Кэхилл, Али Даеи, Джей-Джей Окоча, Рабах Маджер, местная легенда Ахмед Малалла и тренер Бора Милутинович.

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Пожалуй, в этот раз на ЧМ нет «группы смерти». С точки зрения силы команд и интриги выделяется разве что квартет с Бразилией, Сербией, Швейцарией и Камеруном.

Обратите внимание на группу с участием Польши. Если бы сборную России не отстранили от стыков ЧМ-2022, то наша национальная команда в случае победы могла быть на месте поляков (тоже в третьей корзине, поскольку в рейтинге ФИФА находится на 36-й позиции). Какими, на ваш взгляд, были бы шансы России в квартете с Аргентиной, Мексикой и Саудовской Аравией? Наверное, мы поборолись бы за плей-офф. А так на чемпионате мира встретятся недавние конкуренты в борьбе за «Золотой мяч» – Лео Месси с Робертом Левандовским.

Расписание матчей чемпионата мира — 2022

Чемпионат мира стартует 21 ноября. В матче-открытии Катар сыграет с Эквадором. Вот полное расписание встреч на групповом этапе:

Группа A:

1-й тур: Катар – Эквадор, Сенегал – Нидерланды (21 ноября).

2-й тур: Катар – Сенегал, Нидерланды – Эквадор (25 ноября).

3-й тур: Нидерланды – Катар, Эквадор – Сенегал (29 ноября).

Группа B:

1-й тур: Англия – Иран, США – Победитель плей-офф УЕФА (21 ноября).

2-й тур: Англия – США, Победитель плей-офф УЕФА – Иран (25 ноября).

3-й тур: Победитель плей-офф УЕФА – Англия, Иран – США (29 ноября).

Группа C:

1-й тур: Аргентина – Саудовская Аравия, Мексика – Польша (22 ноября).

2-й тур: Аргентина – Мексика, Польша – Саудовская Аравия (26 ноября).

3-й тур: Польша – Аргентина, Саудовская Аравия – Мексика (30 ноября).

Группа D:

1-й тур: Франция – Победитель плей-офф 1, Дания – Тунис (22 ноября).

2-й тур: Франция – Дания, Тунис – Победитель плей-офф 1 (26 ноября).

3-й тур: Тунис – Франция, Победитель плей-офф 1 – Дания (30 ноября).

Фото: Getty Images

Группа E:

1-й тур: Испания – Победитель плей-офф 2, Германия – Япония (23 ноября).

2-й тур: Испания – Германия, Япония – Победитель плей-офф 2 (27 ноября).

3-й тур: Япония – Испания, Победитель плей-офф 2 – Германия (1 декабря).

Группа F:

1-й тур: Бельгия – Канада, Марокко – Хорватия (23 ноября).

2-й тур: Бельгия – Марокко, Хорватия – Канада (27 ноября).

3-й тур: Хорватия – Бельгия, Канада – Марокко (1 декабря).

Группа G:

1-й тур: Бразилия – Сербия, Швейцария – Камерун (24 ноября).

2-й тур: Бразилия – Швейцария, Камерун – Сербия (28 ноября).

3-й тур: Камерун – Бразилия, Сербия – Швейцария (2 декабря).

Группа H:

1-й тур: Португалия – Гана, Уругвай – Южная Корея (24 ноября).

2-й тур: Португалия – Уругвай, Южная Корея – Гана (28 ноября).

3-й тур: Южная Корея – Португалия, Гана – Уругвай (2 декабря).

Фото: Getty Images

В плей-офф из каждой группы выходят по две команды. Игры 1/8 финала состоятся 3-6 декабря, четвертьфиналы – 9-10 декабря, полуфиналы – 13-14 декабря, ещё через три дня будет матч за третье место, а финал запланирован на 18 декабря.

На каких стадионах пройдут матчи ЧМ-2022

Игры чемпионата мира в Катаре пройдут на восьми стадионах в пяти городах. Матч открытия состоится на арене «Аль-Байт», расположенной в Эль-Хауре. Она вмещает 60 000 зрителей. А финал турнира примет национальный стадион в Лусаиле, вмещающий 80 000 зрителей.

Кроме того, три арены ЧМ-2022 находятся в Эр-Райяне – это «Эдьюкейшн Сити» (вмещает 45 350 зрителей), «Ахмед бин Али» (44 740) и «Халифа» (40 000). В Дохе будут проводиться матчи на стадионах «Рас Абу Абуд» (40 000) и «Эль-Тумама» (40 000), а в Эль-Вакре – на «Эль-Джанубе» (40 000). Сообщалось, что каждая арена будет оборудована системой охлаждения, чтобы внутри чаши температура могла снижаться до +20 градусов.

Сборная Катара в первый раз сыграет на чемпионате мира, а сам турнир впервые будет проведён на Ближнем Востоке.