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Тухель поддержал желание фанатов «Челси» протестовать покупке клуба семьёй Рикеттс

Тухель поддержал желание фанатов «Челси» протестовать покупке клуба семьёй Рикеттс
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Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель поддержал желание болельщиков высказывать свои возражения против покупки клуба семьёй Рикеттс.

На игру с «Брентфордом» на «Стэмфорд Бридж», которая состоится сегодня, 2 апреля, в 17:00 мск, запланированы акции протеста, люди обеспокоены противоречивыми взглядами членов семьи Рикеттс, одной из четырёх групп, пытающихся купить «Челси». Ранее более 20 тыс. человек подписали онлайн-петицию против Рикеттсов, ссылаясь на старое электронное письмо, в котором Джо Рикеттс, 80-летний отец семейства, назвал мусульман своими врагами.

«Вы должны столкнуться с последствиями и понести ответственность, когда позволяете себе подобное. Если одним из последствий будет протест болельщиков, вам придётся с этим смириться», — приводит слова Тухеля Daily Mail.

Напомним, 26 февраля действующий владелец клуба Роман Абрамович передал руководство клубом попечителям благотворительного фонда «Челси». 2 марта он объявил, что намерен продать клуб. Российский бизнесмен хочет получить от продажи «аристократов» £ 4 млрд (€ 4,84 млрд).

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