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Рангник резко ответил ван Галу, назвавшему «Манчестер Юнайтед» коммерческим клубом

Рангник резко ответил ван Галу, назвавшему «Манчестер Юнайтед» коммерческим клубом
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63-летний немецкий наставник «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник ответил известному экс-наставнику «манкунианцев» Луи ван Галу на его слова о том, что нынешний вектор клуба – это коммерческий проект, а не футбольный.

«Я думаю, что, в принципе, футбол во всём мире, и тем более в английской Премьер-лиге, когда любой богатый человек или компания могут купить клуб — при условии, что они будут соответствовать требованиям, — это коммерциализированный бизнес, это точно. И неважно, какой это клуб и в каком он городе.

За последние четыре месяца моего пребывания в команде я могу сказать, что это клуб с большими традициями, с тесными отношениями с болельщиками и со всем городом, регионом и областью.

Сам Луи, как опытный тренер, подписал здесь контракт около семи или восьми лет назад, и он мог бы знать об этом заранее, если бы у него было такое мнение», — приводит слова Рангника Manchester Evening News.

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