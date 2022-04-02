Рангник резко ответил ван Галу, назвавшему «Манчестер Юнайтед» коммерческим клубом

63-летний немецкий наставник «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник ответил известному экс-наставнику «манкунианцев» Луи ван Галу на его слова о том, что нынешний вектор клуба – это коммерческий проект, а не футбольный.
«Я думаю, что, в принципе, футбол во всём мире, и тем более в английской Премьер-лиге, когда любой богатый человек или компания могут купить клуб — при условии, что они будут соответствовать требованиям, — это коммерциализированный бизнес, это точно. И неважно, какой это клуб и в каком он городе.
За последние четыре месяца моего пребывания в команде я могу сказать, что это клуб с большими традициями, с тесными отношениями с болельщиками и со всем городом, регионом и областью.
Сам Луи, как опытный тренер, подписал здесь контракт около семи или восьми лет назад, и он мог бы знать об этом заранее, если бы у него было такое мнение», — приводит слова Рангника Manchester Evening News.
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