Ван Гал: «Манчестер Юнайтед» — коммерческий клуб. Тен Хагу лучше пойти в футбольный

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал, ранее тренировавший «Манчестер Юнайтед», высказался о своём бывшем клубе и о возможности назначения туда Эрика тен Хага.
«Я думаю, что Эрик тен Хаг — отличный тренер, он доказывал это уже не один раз. «Манчестер Юнайтед» — коммерческий клуб, и это трудный выбор для тренера. Лучше пойти в футбольный клуб. Я не собираюсь курировать его карьеру, он позвонит мне сам, если нужно. Но он должен выбрать футбольный клуб, а не коммерческий», — цитирует ван Гала AD.
Ранее появились новости, что наставник «Аякса» Эрик тен Хаг может возглавить «красных дьяволов» в следующем сезоне.
Луи ван Гал тренировал «Манчестер Юнайтед» с 2014 по 2016 год. Он привёл клуб к победе в Кубке Англии, а в чемпионате команда при нём финишировала на четвёртом и пятом местах.
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