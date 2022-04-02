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«Арсенал» — «Ахмат»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:00

«Арсенал» — «Ахмат»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:00
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Сегодня, 2 апреля, состоится матч «Арсенал» — «Ахмат». Встреча 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Арсенал» в Туле. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» — «Ахмат».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова. Помогать ему будут ассистенты Дмитрий Сафьян (Москва) и Дмитрий Жвакин (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Александр Машлякевич (Москва).

«Ахмат» набрал 31 очко в 22 встречах и занимает 8-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Арсенал» (20) — на 15-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (48).

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