Филимонов: в «Динамо» Киев все говорили по-русски. Я зарабатывал больше, чем в «Спартаке»

Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов вспомнил этап карьеры, который он провёл в киевском «Динамо».
«У меня не было никаких проблем после перехода. Всё, что сейчас происходит, началось из-за того, что людям что-то навязали, внушили. Тогда я приехал почти в такой же город, как и Москва. Со всеми общался на русском. Со мной тоже всегда говорили по-русски, никто даже не пытался на украинском заговорить. И на русскую речь в городе нормально реагировали.
В то время все в «Динамо» говорили по-русски: начиная от президента и заканчивая любым человеком из персонала клуба. В Киеве мне оперативно выделили квартиру. Жил не в центре, но район был хороший — спокойный. В Киеве я зарабатывал больше, чем в «Спартаке», — цитирует Филимонова Sport24.
- 2 апреля 2022
-
12:24
-
12:15
-
12:12
-
11:53
-
11:38
-
11:30
-
11:28
-
11:21
-
11:00
-
10:45
-
10:45
-
10:32
-
10:26
-
10:10
-
10:09
-
09:56
-
09:55
-
09:42
-
09:30
-
09:29
-
09:27
-
08:53
-
07:45
-
06:44
-
05:50
-
04:09
-
03:49
-
03:48
-
03:22
-
03:11
-
02:50
-
02:22
-
02:12
-
02:00
-
01:52