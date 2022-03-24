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Аршавин, Тихонов и Филимонов провели урок футбола для 300 школьников Екатеринбурга

Аршавин, Тихонов и Филимонов провели урок футбола для 300 школьников Екатеринбурга
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24 марта в Екатеринбурге прошёл «ТМК — урок футбола» в рамках проекта «Футбол в школах» Российского футбольного союза. Амбассадоры РФС Андрей Аршавин, Андрей Тихонов, Александр Филимонов, Руслан Пименов и Елена Терехова провели мастер-класс для 300 детей Свердловской области в манеже «Урал» и поиграли в футбол с воспитанниками местных спортивных школ.

В товарищеском матче приняли участие все присутствовавшие школьники (детские команды менялись после каждого гола), а завершилось мероприятие автограф- и фотосессией легенд сборной России.

Ранее подобные фестивали футбола под эгидой РФС прошли в Ярославской области и Норильске. Также ранее экс-игроки сборной России провели матч со студентами Уральского федерального университета.

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