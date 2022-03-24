Аршавин, Тихонов и Филимонов провели урок футбола для 300 школьников Екатеринбурга
Поделиться
24 марта в Екатеринбурге прошёл «ТМК — урок футбола» в рамках проекта «Футбол в школах» Российского футбольного союза. Амбассадоры РФС Андрей Аршавин, Андрей Тихонов, Александр Филимонов, Руслан Пименов и Елена Терехова провели мастер-класс для 300 детей Свердловской области в манеже «Урал» и поиграли в футбол с воспитанниками местных спортивных школ.
В товарищеском матче приняли участие все присутствовавшие школьники (детские команды менялись после каждого гола), а завершилось мероприятие автограф- и фотосессией легенд сборной России.
Ранее подобные фестивали футбола под эгидой РФС прошли в Ярославской области и Норильске. Также ранее экс-игроки сборной России провели матч со студентами Уральского федерального университета.
Комментарии
- 24 марта 2022
-
12:34
-
12:04
-
12:02
-
12:00
-
11:41
-
11:35
-
11:31
-
11:29
-
11:22
-
11:18
-
11:10
-
11:03
-
11:00
-
10:57
-
10:43
-
10:36
-
10:31
-
10:29
-
10:20
-
10:12
-
10:06
-
10:01
-
09:45
-
09:41
-
09:40
-
09:28
-
09:20
-
09:11
-
08:58
-
08:54
-
08:35
-
08:30
-
08:08
-
08:05
-
07:38
Партнерский контент