Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Форвард «Барселоны» Люк де Йонг заразился коронавирусом

Форвард «Барселоны» Люк де Йонг заразился коронавирусом
Комментарии

Нападающий «Барселоны» Люк де Йонг заразился коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба каталонского клуба.

31-летний нидерландский футболист прошёл тестирование на коронавирус, результат теста оказался положительным. Сообщается, что де Йонг чувствует себя хорошо. Форвард пропустит предстоящий матч 30-го тура чемпионата Испании с «Севильей».

Напомним, де Йонг перешёл в «Барселону» из «Севильи» на правах аренды летом прошлого года. В нынешнем сезоне нидерландский футболист принял участие в 15 матчах испанской Примеры и забил 5 голов.

Матч 30-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Барселона» — «Севилья» состоится завтра, 3 апреля, на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Начало встречи — в 22:00 мск.

Новость по теме
«Барселона» не заинтересована в сохранении де Йонга на следующий сезон
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022