«Барселона» не заинтересована в сохранении де Йонга на следующий сезон

Нападающий «Барселоны» Люк де Йонг не останется в команде на следующий сезон. Испанский клуб не заинтересован в сохранении нидерландского игрока. Об этом сообщает Football Espana в «Твиттере».

По сведениям источника, такое же мнение выражает «Севилья», за которую выступает 31-летний футболист на постоянной основе. «Барселона» арендовала де Йонга до конца нынешнего сезона.



За «Барселону» де Йонг в 22 сыгранных матчах забил шесть голов. Рыночная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в € 4 млн.

«Барселона» разгромила «Реал» в рамках 29-го тура чемпионата Испании:

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