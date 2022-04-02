Малафеев: € 40 млн за Сафонова — неадекватно. Одоевский в перспективе не слабее Матвея

Экс-вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал информацию о том, что зимой клуб из Санкт-Петербурга интересовался вратарём «Краснодара» Матвеем Сафоновым.



«Сафонов — хороший вратарь, у которого есть отличные перспективы. Но в «Зените» есть Одоевский, который при игровой практике в перспективе был бы не слабее Матвея. Отдавать € 40 млн, чтобы закрыть позицию вратаря, не стоит. Их можно потратить на полевых игроков, даже на несколько, которые усилили бы команду. € 40 млн за Матвея — неадекватная цена. Кто даст гарантии, что игрок через три года не захочет уехать в Европу?



Сложная сделка — если бы цена была меньше, то можно было бы рассмотреть, но всё должно быть сопоставимо. За € 40 млн надо покупать максимально состоявшегося вратаря, а Матвею ещё есть в чём прибавлять», — сказал Малафеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Ранее «РБ Спорт» сообщил, что «Зенит» проявил интерес к Сафонову и уточнил условия трансфера вратаря. «Краснодар» запросил у санкт-петербургского клуба € 40 млн. Сумма не устроила «Зенит», и клуб начал искать другого голкипера.