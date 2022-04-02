Файзулин не считает € 40 млн за возможный трансфер Сафонова в «Зенит» оправданной ценой

Бывший полузащитник «Зенита» Виктор Файзулин прокомментировал информацию о том, что зимой санкт-петербургский клуб интересовался вратарём «Краснодара» Матвеем Сафоновым.

«Не знаю, нужно ли «Зениту» покупать Сафонова. Конечно, Матвей один из лучших российских вратарей на сегодняшний день. Что касается суммы, сложно сказать. Скорее всего, € 40 млн — неоправданная цена за Сафонова», — сказал Файзулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Ранее сообщалось, что «Зенит» проявил интерес к Сафонову и уточнил условия трансфера вратаря. «Краснодар» запросил у санкт-петербургского клуба € 40 млн. Сумма не устроила «Зенит», и клуб начал искать другого голкипера.

«Зенит» в 22 матчах набрал 48 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Краснодар» (36) — на 5-м месте.