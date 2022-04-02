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Защитник «Челси» Андреас Кристенсен согласовал условия личного контракта с «Барселоной»

Защитник «Челси» Андреас Кристенсен согласовал условия личного контракта с «Барселоной»
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Защитник лондонского «Челси» Андреас Кристенсен согласовал условия личного контракта с «Барселоной», сообщает Football Insider.

По информации источника, Кристенсен перейдёт в каталонский клуб после окончания сезона-2021/2022. Ранее сообщалось, что «Барселона» предложила 25-летнему датскому защитнику контракт, рассчитанный до июня 2027 года.

Напомним, Кристенсен является воспитанником синих и выступает за главную команду с 2014 года. В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги датский защитник принял участие в 16 матчах и не отметился результативными действиями. Transfermarkt оценивает защитника в € 35 млн.

«Барселона» в 28 матчах набрала 54 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице испанской Примеры.

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