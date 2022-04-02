На матче «Локомотив» — «Спартак» не будет офсайдных линий VAR
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В Российском футбольном союзе (РФС) заявили, что на матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги между «Локомотивом» и «Спартаком» не будет офсайдных линий VAR.
«Службам стадиона из-за сложных погодных условий в заранее обозначенное время не удалось нанести разметку на поле, что сделало невозможным проведение процедуры калибровки офсайдных линий.
В связи с этим не будет использования технологии определения офсайда в данном матче. Использование компьютерных офсайдных линий не является обязательным с точки зрения правил IFAB и протокола VAR. Основной функционал системы VAR будет работать в штатном режиме», — сказано в заявлении организации в телеграм-канале.
Ранее «Чемпионат» сообщал, что московское дерби не будет перенесено из-за снегопада.
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