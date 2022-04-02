«Бавария» использовала 4 окна для замен вместо 3. Судья остановил матч, но затем продолжил
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Сегодня, 2 апреля, в рамках 28-го тура немецкой Бундеслиги на стадионе «Европа-Парк» во Фрайбурге одноимённая команда встречалась с «Баварией». Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:1.
На 86-й минуте матча главный арбитр Кристиан Дингерт остановил игру. Дело в том, что мюнхенский клуб использовал четыре окна для замен, хотя в официальных матчах разрешается три. Однако Дингерт после небольшой паузы принял решение продолжить матч.
На официальном сайте немецкой Бундеслиги сказано, что одновременно на поле находились 12 игроков «Баварии».
У «Фрайбурга» с передачи Кристиана Гюнтера отличился Нильс Петерсен. У «Баварии» забивали Леон Горецка (Йозуа Киммих), Серж Гнабри, Кингсли Коман (Деотшанкюль Юпамекано) и Марсель Забитцер (Гнабри).
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