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«Бавария» использовала 4 окна для замен вместо 3. Судья остановил матч, но затем продолжил

«Бавария» использовала 4 окна для замен вместо 3. Судья остановил матч, но затем продолжил
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Сегодня, 2 апреля, в рамках 28-го тура немецкой Бундеслиги на стадионе «Европа-Парк» во Фрайбурге одноимённая команда встречалась с «Баварией». Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:1.

На 86-й минуте матча главный арбитр Кристиан Дингерт остановил игру. Дело в том, что мюнхенский клуб использовал четыре окна для замен, хотя в официальных матчах разрешается три. Однако Дингерт после небольшой паузы принял решение продолжить матч.

На официальном сайте немецкой Бундеслиги сказано, что одновременно на поле находились 12 игроков «Баварии».

У «Фрайбурга» с передачи Кристиана Гюнтера отличился Нильс Петерсен. У «Баварии» забивали Леон Горецка (Йозуа Киммих), Серж Гнабри, Кингсли Коман (Деотшанкюль Юпамекано) и Марсель Забитцер (Гнабри).

Германия - Бундеслига. 28-й тур
02 апреля 2022, суббота. 16:30 МСК
Фрайбург
Фрайбург
Окончен
1 : 4
Бавария
Мюнхен
0:1 Горецка – 58'   1:1 Петерсен – 63'   1:2 Гнабри – 73'   1:3 Коман – 82'   1:4 Забитцер – 90+6'
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