«Бавария» использовала 4 окна для замен вместо 3. Судья остановил матч, но затем продолжил

Сегодня, 2 апреля, в рамках 28-го тура немецкой Бундеслиги на стадионе «Европа-Парк» во Фрайбурге одноимённая команда встречалась с «Баварией». Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:1.

На 86-й минуте матча главный арбитр Кристиан Дингерт остановил игру. Дело в том, что мюнхенский клуб использовал четыре окна для замен, хотя в официальных матчах разрешается три. Однако Дингерт после небольшой паузы принял решение продолжить матч.



На официальном сайте немецкой Бундеслиги сказано, что одновременно на поле находились 12 игроков «Баварии».

У «Фрайбурга» с передачи Кристиана Гюнтера отличился Нильс Петерсен. У «Баварии» забивали Леон Горецка (Йозуа Киммих), Серж Гнабри, Кингсли Коман (Деотшанкюль Юпамекано) и Марсель Забитцер (Гнабри).