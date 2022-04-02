«Манчестер Юнайтед» — «Лестер»: Роналду нет в заявке на матч

Стали известны стартовые составы «Манчестер Юнайтед» и «Лестер Сити» на матч 31-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Встреча пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Лестер».



«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Шоу, Магуайр, Варан, Дало, Мактоминей, Фред, Погба, Фернандеш, Санчо, Эланга.



Запасные: Хендерсон, Джонс, Линделёф, Теллес, Ван-Биссака, Лингард, Мата, Матич, Рашфорд.



«Лестер»: Шмейхель, Кастань, Фофана, Эванс, Джастин, Менди, Тилеманс, Барнс, Дьюсберри-Холл, Мэддисон, Ихеаначо.



Запасные: Якупович, Амарти, Рикарду, Сёюнджю, Олбрайтон, Чодури, Дака, Лукман, Перес.

Отметим, что в заявке «Манчестер Юнайтед» на матч отсутствует португальский форвард Криштиану Роналду.

Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Андре Марринер. Ему будут помогать ассистенты Даррен Кэнн и Иан Хассин. Резервный рефери – Мартин Аткинсон.