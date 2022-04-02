«Манчестер Сити» обыграл «Бёрнли» в матче АПЛ. Стерлинг отдал две голевые передачи

Сегодня, 2 апреля, на стадионе «Тёрф Мур» в Бёрнли в рамках 31-го тура английской Премьер-лиги «Бёрнли» принимал «Манчестер Сити». Гости одержали победу – 2:0.



Счёт был открыт в начале первого тайма. На 5-й минуте отличился полузащитник Кевин Де Брёйне, ему ассистировал Рахим Стерлинг. На 25-й минуте забил хавбек Илкай Гюндоган, результативную передачу оформил Стерлинг.



Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Крейг Поусон. Ему ассистировали Гарри Леннард и Ричард Уэст. Резервным рефери выступал Майкл Солсбери.



После 30 сыгранных туров «Манчестер Сити» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, имея в своём активе 73 очка. «Бёрнли» (21) – на 19-й строчке. Действующий чемпион Англии — «Манчестер Сити».

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