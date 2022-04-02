«Манчестер Сити» обыграл «Бёрнли» в матче АПЛ. Стерлинг отдал две голевые передачи

Сегодня, 2 апреля, на стадионе «Тёрф Мур» в Бёрнли в рамках 31-го тура английской Премьер-лиги «Бёрнли» принимал «Манчестер Сити». Гости одержали победу – 2:0.
Счёт был открыт в начале первого тайма. На 5-й минуте отличился полузащитник Кевин Де Брёйне, ему ассистировал Рахим Стерлинг. На 25-й минуте забил хавбек Илкай Гюндоган, результативную передачу оформил Стерлинг.
Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Крейг Поусон. Ему ассистировали Гарри Леннард и Ричард Уэст. Резервным рефери выступал Майкл Солсбери.
После 30 сыгранных туров «Манчестер Сити» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, имея в своём активе 73 очка. «Бёрнли» (21) – на 19-й строчке. Действующий чемпион Англии — «Манчестер Сити».
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 2 апреля 2022
-
20:13
-
20:12
-
20:10
-
20:07
-
20:05
-
19:56
-
19:55
-
19:53
-
19:45
-
19:44
-
19:40
-
19:34
-
19:29
-
19:27
-
19:23
-
19:17
-
19:17
-
19:16
-
19:11
-
19:09
-
19:01
-
18:55
-
18:51
-
18:50
-
18:47
-
18:43
-
18:36
-
18:35
-
18:27
-
18:27
-
18:24
-
18:20
-
18:15
-
17:56
-
17:52