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«Манчестер Сити» обыграл «Бёрнли» в матче АПЛ. Стерлинг отдал две голевые передачи

«Манчестер Сити» обыграл «Бёрнли» в матче АПЛ. Стерлинг отдал две голевые передачи
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Сегодня, 2 апреля, на стадионе «Тёрф Мур» в Бёрнли в рамках 31-го тура английской Премьер-лиги «Бёрнли» принимал «Манчестер Сити». Гости одержали победу – 2:0.

Счёт был открыт в начале первого тайма. На 5-й минуте отличился полузащитник Кевин Де Брёйне, ему ассистировал Рахим Стерлинг. На 25-й минуте забил хавбек Илкай Гюндоган, результативную передачу оформил Стерлинг.

Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Крейг Поусон. Ему ассистировали Гарри Леннард и Ричард Уэст. Резервным рефери выступал Майкл Солсбери.

После 30 сыгранных туров «Манчестер Сити» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, имея в своём активе 73 очка. «Бёрнли» (21) – на 19-й строчке. Действующий чемпион Англии — «Манчестер Сити».

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Англия - Премьер-лига. 31-й тур
02 апреля 2022, суббота. 17:00 МСК
Бёрнли
Бёрнли
Окончен
0 : 2
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Де Брёйне – 5'   0:2 Гюндоган – 25'
Комментарии
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