В «Спартаке» заявили, что не собираются приглашать Дениса Черышева

Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, что клуб не собирается предлагать контракт полузащитнику испанской «Валенсии» Денису Черышеву.
«Черышеву предлагать контракт не собираемся», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Ранее отец футболиста Дмитрий Черышев заявил, что хотел бы увидеть своего сына в составе красно-белых.
31-летний Черышев выступает за испанскую команду с 2018 года. В нынешнем сезоне на счету российского полузащитника участие в 14 матчах испанской Ла Лиги и Кубка Испании, в которых Черышев забил гол, а также отдал две результативные передачи.
Действующее соглашение Черышева с «Валенсией» истекает в конце нынешнего сезона.
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