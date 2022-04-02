Лоськов: игра шла до гола, «Локомотив» победил заслуженно

Исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива» Дмитрий Лоськов подвёл итоги матча 23-го тура РПЛ со «Спартаком». Встреча закончилась со счётом 1:0 в пользу железнодорожников.



«Поздравляю ребят с победой, благодарю их за самоотдачу. Погодные условия были плохие, хоть и получше во втором тайме, стало похоже на футбол — мысль стала просматриваться. Игра шла до гола — мы победили заслуженно.



Один удар в створ? Вы видели поле, снег — борьба кость в кость. Было не до комбинационного футбола. Две команды боролись в центре поля.



Любые три очка приносят радость. Молодая команда? Клуб перестраивается, всё идёт по плану. Чем кормим Изидора? Макароны ест. Он нападающий, он должен забивать. Ничего удивительного. Просто выполняет свою работу. Молодец», — передаёт слова Лоськова корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.