Гильерме: в 2018-м мы играли со «Спартаком» в снег, поэтому матч нужно было провести

Вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме прокомментировал факт проведения матча со «Спартаком» (1:0) в рамках 23-го тура Российской Премьер-Лиги в условиях снегопада в Москве.

«А как не играть? Убрали снег, всё успели. Играли нормально, особенно во втором тайме. Вспомните, в 2018-м году мы играли со «Спартаком» в снег, поэтому матч нужно было проводить», — передаёт слова Гильерме корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Единственный гол был забит во втором тайме. На 85-й минуте отличился нападающий железнодорожников Вильсон Изидор, ему ассистировал Алексис Бека-Бека.



Отметим, что стартовый свисток Сергея Карасёва в матче «Локомотив» — «Спартак» изначально должен был прозвучать в 19:30 мск. Из-за снегопада встреча началась после 20:30 мск.