Почеттино: есть много клубов, которые хотят выиграть ЛЧ, но не могут сделать этого
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Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино рассказал о том, что нужно сделать для того, чтобы добиться успеха в Лиге чемпионов.
«Каждый процесс требует времени. Даже «Тоттенхэму» его нужно было много. Важно иметь преемственность. В последние годы «ПСЖ» был близок к победе в Лиге чемпионов. Клуб выходил в полуфинал и финал, но есть много других клубов, таких как «Ювентус» или «Манчестер Сити», которые хотят выиграть ЛЧ, но не могут сделать этого», — цитирует Почеттино CalcioNews24.
Напомним, в 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» по сумме двух матчей проиграл мадридскому «Реалу» (2:3), завершив своё выступление в турнире.
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