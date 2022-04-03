Почеттино: есть много клубов, которые хотят выиграть ЛЧ, но не могут сделать этого

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино рассказал о том, что нужно сделать для того, чтобы добиться успеха в Лиге чемпионов.

«Каждый процесс требует времени. Даже «Тоттенхэму» его нужно было много. Важно иметь преемственность. В последние годы «ПСЖ» был близок к победе в Лиге чемпионов. Клуб выходил в полуфинал и финал, но есть много других клубов, таких как «Ювентус» или «Манчестер Сити», которые хотят выиграть ЛЧ, но не могут сделать этого», — цитирует Почеттино CalcioNews24.

Напомним, в 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» по сумме двух матчей проиграл мадридскому «Реалу» (2:3), завершив своё выступление в турнире.

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