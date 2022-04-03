Фернандеш — о ничьей в матче «Манчестер Юнайтед» — «Лестер»: каждый выложился на максимум

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш поделился эмоциями после матча с «Лестер Сити» (1:1).

Встреча 31-го тура английской Премьер-лиги проходила вчера, 2 апреля, на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. В составе хозяев гол забил Фред, у гостей отличился Келечи Ихеаначо с передачи Джеймса Мэддисона.

«Каждый выложился на максимум. Я не верю, что кто-то не оставил всего себя на поле. Все были сосредоточены и сохраняли темп до конца. Мы должны продолжать бороться и сконцетрироваться на наших будущих играх», — приводит слова Фернандеша Sky Sports.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место, набрав 51 очко. «Лестер» с 37 баллами находится на девятой строчке.