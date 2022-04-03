Сарри: после поражения в матче с «Ромой» было стыдно перед фанатами и всеми в «Лацио»

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри признался, что испытывал чувство стыда после поражения в матче 30-го тура итальянской Серии А с «Ромой» (0:3).
«Мы не просто потерпели поражение, мы даже не играли в этом матче. Мне было стыдно перед болельщиками и всеми, кто работает в «Лацио». Дело было не в поражении, а в том, как оно произошло», — приводит слова Сарри Football Italia со ссылкой на DAZN.
Маурицио Сарри возглавляет «Лацио» с июня 2021 года. Действующее соглашение 63-летнего специалиста с клубом рассчитано до июня 2023 года.
Римский «Лацио» в 31 матче набрал 52 очка и занимает 5-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. «Рома» (51) — на 7-м месте. Лидером соревнований является «Милан» (66). Действующий чемпион Италии — миланский «Интер».
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