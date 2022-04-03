Талалаев прокомментировал ничью «Ахмата» с «Арсеналом»
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Главный тренер грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал результат матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (0:0).
«Игра проходила с нашим явным преимуществом, мы даже забили 2 гола. Но как сказали, один раз мяч не пересёк линию, ещё раз пересёк, но из офсайда. У «Арсенала» был только один момент с дальним ударом, но тем и хорош футбол, что могли уехать с нулём очков», — приводит слова Божовича сайт болельщиков тульского «Арсенала».
Напомним, в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 тульский «Арсенал» принимал грозненский «Ахмат». Встреча прошла на стадионе «Арсенал» в Туле и завершилась ничьей со счётом 0:0.
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