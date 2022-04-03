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Божович – о ничьей с «Ахматом»: считаю, что «Арсенал» приобрёл одно очко

Божович – о ничьей с «Ахматом»: считаю, что «Арсенал» приобрёл одно очко
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Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович прокомментировал результат матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (0:0).

«Считаю, что приобрели одно очко. Весь второй тайм играли в меньшинстве, но ребята молодцы, выстояли, бились. Надеемся, что Беляев и Эванс восстановятся после травм, и мы сможем рассчитывать на них в матче со «Спартаком». У Коченкова подозрение на травму приводящей мышцы. Если он ушёл с поля, значит, чувствовал что-то серьёзное», — приводит слова Божовича официальный сайт болельщиков тульского «Арсенала».

Напомним, в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 тульский «Арсенал» принимал грозненский «Ахмат». Встреча прошла на стадионе «Арсенал» в Туле и завершилась ничьей со счётом 0:0.

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