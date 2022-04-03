Хаманн: «Бавария» должна получить наказание за 12 игроков на поле в матче с «Фрайбургом»

Бывший полузащитник мюнхенской «Баварии» Дитмар Хаманн высказался об эпизоде, произошедшем во время матча 28-го тура немецкой Бундеслиги с «Фрайбургом» (4:1).



Напомним, на 86-й минуте матча главный арбитр Кристиан Дингерт остановил игру. Дело в том, что мюнхенский клуб использовал четыре окна для замен, хотя в официальных матчах разрешается три. Однако Дингерт после небольшой паузы принял решение продолжить матч. Одновременно на поле находились 12 футболистов мюнхенской «Баварии».



«Это нарушение правил. Если один игрок выходит на поле, другой должен уйти. Неважно, играют ли они 20 секунд, минуту или 5 минут. Не сомневаюсь, что «Бавария» должна получить наказание», — приводит слова Хаманна Sky Germany.

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