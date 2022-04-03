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Червиченко: продолжение работы с Ваноли в следующем сезоне — путь в никуда для «Спартака»

Червиченко: продолжение работы с Ваноли в следующем сезоне — путь в никуда для «Спартака»
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал результат матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (0:1).

«Счёт по игре, до гола у «Локомотива» тоже был момент: попади он в ворота, Максименко не смог бы помочь. Минимальный перевес тому, кому больше повезло. Первый тайм был немного курьёзный из-за поля. У «Спартака» же проблема тренера — Ваноли создаёт неврастению, а тренерских решений, интересных комбинаций нет. Было бы удивительно ждать чего-то от человека, который до 50 лет не был тренером, а тут стал.

Продолжение «Спартака» работы с Ваноли — путь в никуда в следующем сезоне. Надо не забывать, что «Спартак», в отличие от других команд, практически сохранил свой легионерский состав. А у многих основные игроки отбыли. Даже имея преимущество, команда всё равно не может реализовать это в победные серии.

Вылет «Спартака» в ФНЛ исключён, потому что у последних команд вообще не осталось легионеров. Красно-белым в этом плане ничего не грозит. Думаю, «Спартак» ещё подтянется, но не сильно — к шестому-седьмому месту», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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