Гуренко — о дерби: выиграл клуб, который хотел играть. Бойкот фанатов не помог «Спартаку»

Бывший защитник «Локомотива», а ныне тренер Сергей Гуренко прокомментировал результат матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:0).

«В наших широтах, да и не только в наших, случаются тяжёлые погодные условия. Тут просто надо уметь находить выход. «Локомотив» сумел это сделать.



Кто-то скажет, что, возможно, стоило начать убирать поле раньше, но в целом службы стадиона справились. Второй тайм, когда всё и решилось, вообще на чистом и качественном газоне проходил. Я помню матчи, когда даже мадридский «Реал» в худших условиях играл.



Выиграла команда, которая хотела играть, футбол справедлив. И команда, которую яростно поддерживали болельщики, гнали вперёд. А вот спартаковские фанаты бойкотировали матч — и этим явно не помогли своей команде. В решающие минуты любые нюансы важны, а такой – тем более. Особенно в дерби», — сказал Гуренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.