Гаджиев: «Спартак» — авторитетный клуб. Судить однозначно против не будут, могут ошибаться

Бывший тренер сборной России Гаджи Гаджиев поделился мнением о ситуации в «Спартаке».

«У «Спартака» в последних пяти играх РПЛ одна победа. До прихода Ваноли была похожая ситуация. Красно-белые на протяжении длительного отрезка находятся на уровне гораздо ниже своих возможностей. Единственное, что реабилитирует «Спартак» — успешное выступление в Европе. Постоянно слышу разговоры, что в Европе судят лучше, чем в России. Я считаю, что для такого клуба, как «Спартак» — это несерьёзно. О судействе могут говорить клубы, которые находятся в нижней части таблицы. Команды, которые имеют низкий уровень достатка и с другим административным ресурсом. И почему-то эти, так сказать, маленькие команды говорят о судействе не так часто и агрессивно. Категорически не согласен с тем, что к красно-белым со стороны судейского корпуса негативное отношение. «Спартак» — авторитетный клуб, судить однозначно против никто не будет. Ошибаться могут. На мой взгляд, вчера судья ошибся, когда не удалил Бека-Бека.



Говорить, что виноват Ваноли виноват или кто-то ещё, кто был до него — неправильно. Да, тренер ответственен за результат. Если за 20 лет «Спартак» выигрывает один раз чемпионат — это не их уровень. При всем уважении к другим клубам — считаю, что возможностей у «Спартака» для завоевания золота, более чем достаточно», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.