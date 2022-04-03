Живоглядов: вынос мяча с ленточки? Получилось, что я помешал «Спартаку» забить

Защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов прокомментировал своё спасение в игре 23-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:0). Футболист вынес мяч с ленточки после удара полузащитника красно-белых Даниила Хлусевича.

«Незасчитанный гол Промеса? Офсайд, конечно, был – это видно по положению игроков. Я даже не понял, почему просматривали этот момент, – думал, там какое-то нарушение.



Когда выходишь в дерби, без разницы, какая погода. В этом матче так получилось, что один удар в створ – один гол. Хорошо, что нам этого хватило. Надеюсь, в дальнейшем у нас будет более осмысленная игра в атаке.



Вынос мяча с ленточки после удара Соболева? Меня много спрашивали об этом после матча. Получилось, что я помешал «Спартаку» забить. Но такой момент мог возникнуть в штрафной на любой позиции.



На сборах я почти не играл, а сейчас вышел уже в четвёртом матче подряд. Круто, что помогаю команде. У нас много молодых игроков и новичков – насколько я знаю, в первом тайме я был самым опытным на поле в составе «Локо». Пока не вышел Рыбус – он сместил меня с пьедестала, и я стал его замом, ха-ха.



«Спартак» – принципиальный соперник. После игры поздравили друг друга с победой в московском дерби, все были счастливы. Было бы идеально с ЦСКА тоже взять очки, но мы обидно проиграли на последних минутах», — рассказал Живоглядов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».