Сергей Иванов: спрашиваете меня про чемпионство ЦСКА? Вы что, с бодуна?

Специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов прокомментировал ничью ЦСКА с «Уралом» (2:2) в 23-м туре РПЛ.
«Не сильно разочарован результатом. ЦСКА сегодня играл неважно. На фоне предыдущей выигрышной серии смотрелся достаточно уныло. Давление было, а остроты не было. Ну и какой матч в РПЛ заканчивается без судейского скандала. Вот скажите мне. Назовите. Я не знаю. Обязательно скандал. Ну вот и весь комментарий.
Меня больше всего удивило решение судьи, который показал пять минут дополнительного времени. А из них в футбол играли одну-полторы минуты. А остальное время, минут семь, смотрели VAR. Вот это меня возмущает, как зрителя. Что касается пенальти, то я достаточно далеко сидел, не могу ничего комментировать. Я не судья. Плохо видел эти моменты.
Я, стоя здесь месяца полтора назад, на вопрос о том, какое место займёт ЦСКА и за что будет бороться, сказал: «В лучшем случае за второе». Я это уже говорил месяц назад. Теперь вы меня спрашиваете про чемпионство. Вы что? Вы с какого бодуна?
Я позицию не меняю, мнение своё не меняю. Я как и говорил месяц назад, так и сейчас говорю: «В лучшем случае второе место». Ещё раз вам сказать? В пятый раз? Не надо? Понятно», — передаёт слова Иванова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
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