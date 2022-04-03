Игорь Шалимов: нам не дали чистый пенальти

Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов прокомментировал ничью в матче с ЦСКА (2:2).

«Мы рады, что зацепили очко, но мы злы на решения арбитра в концовке. Нам не дали чистый пенальти. Допустим, что нашего игрока не трогали, но почему он тогда не прострелил? Тогда получается, он симулировал, ну давай тогда желтую. Да, Ушаков не хотел его трогать, но он тронул. Это фол.

В центре поля это 10 раз из 10 свистнули бы фол. Потому что наш игрок Ушакова обыгрывает, оставляет за спиной, после чего его задевают. Я не критикую, просто логику включаю. Расширение РПЛ? Я лицо заинтересованное, меня не надо про это спрашивать. Есть люди, которые всё просчитывают. Они решат», — передаёт слова Шалимова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



Московский ЦСКА набрал 43 очка в 23 встречах и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Урал» теперь занимает 13-е место в лиге, хотя до игры замыкал турнирную таблицу. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (48).