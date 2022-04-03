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Сергей Иванов: какой матч в РПЛ заканчивается без судейского скандала?

Сергей Иванов: какой матч в РПЛ заканчивается без судейского скандала?
Комментарии

Специальный представитель Президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов прокомментировал ничью ЦСКА с «Уралом» (2:2) в 23-м туре РПЛ.

«Не сильно разочарован результатом. ЦСКА сегодня играл неважно. На фоне предыдущей выигрышной серии смотрелся достаточно уныло. Давление было, а остроты не было. Ну и какой матч в РПЛ заканчивается без судейского скандала? Вот скажите мне. Назовите. Я не знаю. Обязательно скандал. Ну вот и весь комментарий.

Меня больше всего удивило решение судьи, который показал пять минут дополнительного времени. Из них в футбол играли одну-полторы минуты. А остальное время, минут семь, смотрели VAR. Вот это меня возмущает как зрителя. Что касается пенальти, то я достаточно далеко сидел, не могу ничего комментировать. Я не судья. Плохо видел эти моменты», — передаёт слова Иванова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

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