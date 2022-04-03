Защитник «Фрайбурга» объяснил, почему может отказаться от предложения «Баварии»
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Защитник «Фрайбурга» Нико Шлоттербек предположил, что может отказаться от предложения мюнхенской «Баварии». Ранее имя 22-летнего футболиста было связано с его переходом в стан действующего чемпиона Германии.
«Я не знаю, что будет летом. Определённо, есть вероятность, что останусь здесь, я чувствую себя здесь очень комфортно», — приводит слова Шлоттербека Sky Sports.
В нынешнем сезоне защитник в 26 матчах немецкой Бундеслиги стал автором четырёх голов. Действующее соглашение Шлоттербека с «Фрайбургом» истекает в конце следующего сезона. Рыночная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в € 28 млн.
На счету Шлоттербека два матча в составе национальной сборной Германии. Он дебютировал за команду 26 марта.
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