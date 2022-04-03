Защитник «Зенит» Дмитрий Чистяков прокомментировал ничью в игре с «Сочи» (0:0).



«Наверное, в актив мы эту игру не занесём, потому что мы не победили. Провели два разных тайма: первый совсем не получился, во втором — перестроились в пять защитников, чуть-чуть развязали руки нашим флангам и стали действовать поострее. Но, к сожалению, не забили. Повторюсь, игру не занесём в актив, нет трёх очков. Голову вешать нельзя — впереди семь матчей в РПЛ, в каждом из которых нужно победить. Что мы и будем делать.

Мы пытались, старались создать моменты, но, к сожалению, не получилось. Будем работать, чтобы в следующих матчах появлялись более острые моменты. Слава богу, не пропустили, это хорошо, что сыграли «на ноль». Но то, что не выиграли, плохо. Более агрессивных действий в завершении… На самом деле не так много моментов было у нас, поэтому и не получилось забить. Но у нас квалифицированные нападающие, впереди много игр и забитых мячей», — цитирует Чистякова пресс-служба сине-бело-голубых.