«Барселона» — «Севилья»: Педри открыл счёт в матче

Сегодня, 3 апреля, проходит матч «Барселона» — «Севилья». Встреча 30-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 идёт на стадионе «Ноу Камп» в Барселоне.

Педри открыл счёт в матче. Испанец получил мяч от Усмана Дембеле, прошёл к правому краю штрафной и почти от её линии нанёс прекрасный удар низом под дальнюю штангу. В текущем сезоне 19-летний полузащитник «Барселоны» провёл за сине-гранатовых 18 матчей, в которых забил четыре гола, а также отдал одну голевую передачу.

Видео гола Педри:

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» — «Севилья». «Барселона» занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 54 очка. «Севилья» находится на втором месте с 57 очками. Лидером соревнований является мадридский «Реал» (69). Действующий чемпион Испании — «Атлетико».