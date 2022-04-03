«Барселона» обыграла «Севилью» благодаря голу Педри и поднялась на второе место

Сегодня, 3 апреля, проходил матч «Барселона» — «Севилья». Встреча 30-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 прошла на стадионе «Ноу Камп» в Барселоне. Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу каталонцев.



Единственный гол в игре забил Педри на 72-й минуте. Испанец получил мяч от Усмана Дембеле, прошёл к правому краю штрафной и почти от её линии нанёс прекрасный удар низом под дальнюю штангу. В текущем сезоне 19-летний полузащитник «Барселоны» провёл за сине-гранатовых 18 матчей, в которых забил четыре гола, а также отдал одну голевую передачу.

Видео победного гола Педри:

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«Барселона» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 57 очков. «Севилья» находится на третьем месте с 57 очками. Лидером соревнований является мадридский «Реал» (69). Действующий чемпион Испании — «Атлетико».

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