«ПСЖ» разгромил «Лорьян» благодаря голам Месси, Неймара и Мбаппе

Сегодня, 4 апреля, завершился матч 30-го тура чемпионата Франции между «Пари Сен-Жермен» и «Лорьяном». Команды играли на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Противостояние завершилось со счётом 5:1 в пользу парижан.
Счёт в игре на 12-й минуте открыл Неймар после паса Килиана Мбаппе. Затем голом отметился сам Килиан, ему ассистировал Идрисса Гейе. Во втором тайме игрок гостей Теремас Моффи сумел сократить разницу в счёте. Затем голом снова отметился Мбаппе, на 73-й минуте счёт до разгромного довёл Лионель Месси, а на последней минуте Неймар установил итоговый результат — 5:1.
По итогам 30 туров подопечные Маурисио Почеттино лидируют в национальном первенстве с 68 очками в активе. Ближайшим преследователем парижан является «Марсель» с 56 очками. «Лорьян» (28) — на 16-м месте.
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