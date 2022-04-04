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«ПСЖ» разгромил «Лорьян» благодаря голам Месси, Неймара и Мбаппе

«ПСЖ» разгромил «Лорьян» благодаря голам Месси, Неймара и Мбаппе
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Сегодня, 4 апреля, завершился матч 30-го тура чемпионата Франции между «Пари Сен-Жермен» и «Лорьяном». Команды играли на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Противостояние завершилось со счётом 5:1 в пользу парижан.

Счёт в игре на 12-й минуте открыл Неймар после паса Килиана Мбаппе. Затем голом отметился сам Килиан, ему ассистировал Идрисса Гейе. Во втором тайме игрок гостей Теремас Моффи сумел сократить разницу в счёте. Затем голом снова отметился Мбаппе, на 73-й минуте счёт до разгромного довёл Лионель Месси, а на последней минуте Неймар установил итоговый результат — 5:1.

По итогам 30 туров подопечные Маурисио Почеттино лидируют в национальном первенстве с 68 очками в активе. Ближайшим преследователем парижан является «Марсель» с 56 очками. «Лорьян» (28) — на 16-м месте.

Франция - Лига 1. 30-й тур
03 апреля 2022, воскресенье. 21:45 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
5 : 1
Лорьян
Лорьян
1:0 Неймар – 12'   2:0 Мбаппе – 28'   2:1 Моффи – 56'   3:1 Мбаппе – 67'   4:1 Месси – 73'   5:1 Неймар – 90'
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