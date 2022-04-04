Н'Голо Канте может перейти в «Реал» летом

Французский полузащитник «Челси» Н'Голо Канте может перейти в мадридский «Реал» летом, сообщает Fichajes.



По информации источника, в испанском клубе видят в французе потенциальную замену Тони Кроосу и Луке Модричу. Также сообщается, что сам игрок не против перехода.



Н'Голо Канте выступает за «Челси» с 2016 года, перейдя из «Лестера». В нынешнем сезоне полузащитник в двадцати матчах английской Премьер-лиги забил два гола и отдал четыре результативные передачи. Соглашение между «Челси» и Канте истекает в конце следующего сезона. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 50 млн.



В 29 матчах чемпионата Англии «Челси» набрал 59 очков и занимает в турнирной таблице третье место.

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