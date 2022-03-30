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Канте проигнорировал предложение «ПСЖ» о переходе в клуб летом

Канте проигнорировал предложение «ПСЖ» о переходе в клуб летом
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Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте оставил без ответа январское предложение «ПСЖ» о присоединении к клубу летом. Об этом сообщает журналист Адриен Гренье в «Твиттере».

По сведениям источника, такое предложение пришло 31-летнему французскому футболисту в последние дни зимнего трансферного окна.

Канте выступает за «Челси» с 2016 года, перейдя из «Лестера». В нынешнем сезоне полузащитник в 19 матчах английской Премьер-лиги забил два гола и отдал три результативные передачи. Соглашение между «Челси» и Канте истекает в конце следующего сезона. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 50 млн.

В 28 матчах чемпионата Англии «Челси» набрал 59 очков и занимает в турнирной таблице третье место.

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