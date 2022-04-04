Рамос был освистан болельщиками, он сыграл за «ПСЖ» впервые с января

Сегодня, 4 апреля, завершился матч 30-го тура чемпионата Франции, в котором встречались «Пари Сен-Жермен» и «Лорьян». Команды играли на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Противостояние завершилось со счётом 5:1 в пользу парижан. Защитник парижан Серхио Рамос впервые вышел на поле с 23 января.
Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос вышел на замену на 72-й минуте и не отметился результативными действиями. Большинство фанатов неоднократно освистывало игру испанского защитника.
35-летний Рамос в прошлое летнее трансферное окно перешёл во французскую команду на правах свободного агента. Соглашение Рамоса с «ПСЖ» истекает в 2023 году. Рыночная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в € 8 млн. В этом сезоне испанец провёл за «ПСЖ» 6 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом.
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