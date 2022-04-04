Петржела: «Зенит» будет чемпионом. После ничьей с «Сочи» ничего не изменилось

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает сине-бело-голубых явным фаворитом чемпионской гонки в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги даже несмотря на недавнюю ничью с «Сочи» (0:0).

«Я всегда говорю о том, что «Зенит» будет чемпионом в этом сезоне. После ничьи с «Сочи» ничего не изменилось. У петербуржцев самая ценная команда в чемпионате и по составу, и по качеству игры», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Напомним, по итогам 23-го тура РПЛ «Зенит» сохраняет лидерство. Команда Сергея Семака сыграла вничью с «Сочи» (1:1) и набрала 49 очков. Отставание «Динамо» сократилось до трёх очков: подопечные Сандро Шварца в гостях обыграли «Краснодар» (1:0). Отпустил вперёд бело-голубых ЦСКА: армейцы поделили очки с «Уралом» (2:2) и набрали 43 очка.

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