Изменено время начала матча 25-го тура РПЛ «Сочи» — «Локомотив»

Матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Сочи» — «Локомотив» начнётся раньше, чем планировалось первоначально. Игра состоится 17 апреля на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск, информирует официальный сайт «Локомотива».

В исходном расписании матчей игра «Сочи» — «Локомотив» должна была начаться в 19:00 мск. Время начала встречи изменено по просьбе основного вещателя РПЛ.

На данный момент «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице нынешнего розыгрыша чемпионата России, набрав 37 очков. «Сочи» (39) – на четвёртом месте. Лидирует в РПЛ «Зенит» (49). Второе место занимает московское «Динамо» (46). Замыкает тройку лидеров ЦСКА (43).

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