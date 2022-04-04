Джордан Ларссон может перейти из «Спартака» в шведский АИК

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон может сменить клубную прописку по ходу сезона. В услугах 24-летнего форварда заинтересован шведский АИК, информирует Expressen.

Согласно сведениям источника, АИК хочет воспользоваться нововведением от ФИФА, благодаря которому легионеры могут приостанавливать контракты с клубами РПЛ до конца нынешнего сезона. АИК готов арендовать Ларссона до лета и уже ведёт переговоры с футболистом.

Шведский клуб не уверен, что сможет платить Джордану зарплату, равнозначную той, которую он получает в России. Однако этот вопрос планируется решить в переговорном процессе.

Напомним, по итогам прошлого сезона Джордан Ларссон получил награду лучшему игроку по версии болельщиков «Спартака». Однако в нынешнем сезоне 24-летний швед подвергается критике, ведь в 23 матчах за красно-белых он забил лишь два гола и не отдал ни одной результативной передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в € 11 млн.

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