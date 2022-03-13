Каттани высказался о ситуации с легионерами в «Спартаке»

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани высказался о ситуации с легионерами в клубе.

«Ситуацию с легионерами «Спартака» вы видели на поле. Я сейчас в раздевалке не увидел людей, которые сидят на чемоданах. Увидел ребят, разозлённых так же, как и я, из-за поражения. Конечно, надо прибавлять.

Спортивный директор «Хельсингборга» контактировал с Ларссоном? Это нормально в футболе, я не переживаю из-за этого. Иногда находишь игроков, иногда теряешь», — передаёт слова Каттани корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, ранее ФИФА разрешила иностранным футболистам приостанавливать действие контрактов с российскими клубами. При этом легионеры могут заключить соглашение с иностранными клубами без каких-либо санкций. Речь идёт о краткосрочных контрактах до конца нынешнего сезона.