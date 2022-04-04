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Президент батумского «Динамо» надеется подписать контракт с Давиташвили из «Арсенала»

Президент батумского «Динамо» надеется подписать контракт с Давиташвили из «Арсенала»
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Президент батумского «Динамо» Арчил Беридзе выразил надежду на подписание контракта с полузащитником Зурико Давиташвили.

«Зурико Давиташвили из тульского «Арсенала» тоже вскоре станет нашим футболистом? Очень надеюсь на это. Что касается того, что стоимость команды превысила $ 24 млн, то дело здесь не в самолюбии, а в том, что это показатель наших амбиций. Теперь обязаны попадать в основные турниры еврокубков. Пусть пока не в Лигу чемпионов, но в Лигу Европы определённо», — сказал Беридзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Пукшанским.

20-летний грузинский полузащитник является воспитанником тбилисского «Динамо». В Российской Премьер-Лиге Зурико дебютировал в 2019 году в составе казанского «Рубина», за который сыграл 28 матчей и забил два мяча. Прошлый сезон Давиташвили провёл на правах аренды в волгоградском «Роторе». Полузащитник имеет опыт выступления за сборную Грузии (семь матчей).

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