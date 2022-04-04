В батумском «Динамо» пояснили, почему экс-игрок «Спартака» Джано пропустил последние матчи
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Президент батумского «Динамо» Арчил Беридзе рассказал о состоянии полузащитника Джано Ананидзе, ранее выступавшего за московский «Спартак».
«Он переболел ковидом на сборах в Турции, потом были остаточные явления, но сейчас уже всё хорошо», — сказал Беридзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Пукшанским.
Напомним, Джано начинал карьеру в московском «Спартаке», в систему которого попал в 2007 году. За главную команду красно-белых полузащитник выступал с 2009 года. В клубе Ананидзе провёл 10 лет и стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. Также хавбек уходил в аренду в «Ростов», где выиграл национальный Кубок, и «Крылья Советов». В 2022 году Джано стал игроком батумского «Динамо».
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