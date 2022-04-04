«Бензин стоил 115 рублей за литр, а в пиковые моменты вырастал до 180». Шляков — о Румынии

Защитник румынского УТА Евгений Шляков рассказал о ситуации с бензином в стране после введения санкций.

«Когда только начались первые санкции, я в тот день разговаривал с домашними по телефону и вдруг услышал шум под окнами. На улице была огромная пробка на заправке, на МКАДе такие бывают. Бензин до всех событий стоил 115 рублей за литр, а в пиковые моменты вырастал до 180. Люди несколько дней стояли в пробках за топливом, пока цена не снизилась. Но и сейчас цена далека от изначальной – примерно 8 румынских лей за литр, или около 150 рублей.



В продуктовых магазинах я не заметил сильных отличий, всё-таки в Румынии много своего производства, а вот с бензином сложности лично наблюдаю. Ещё разговаривал с хозяйкой своей квартиры, она заметила, что коммунальные услуги тоже стали подниматься, хотя у них повышение цен было в январе. Люди здесь ожидают роста цен на коммуналку примерно вдвое», — приводит слова Шлякова Metaratings.