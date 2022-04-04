Ари: с радостью изучу варианты в РПЛ. Россия — это мой второй дом и родина

Бывший нападающий «Спартака», «Краснодара» и «Локомотива» Ари не против вновь сыграть в Российской Премьер-Лиге.



«У меня всё хорошо. Тренируюсь, прошел сборы, сыграл в товарищеских матчах. В субботу начинается чемпионат, буду здесь, с моей командой. В России пока нет конкретных вариантов. Поэтому сложно говорить о возвращении.



Знаю, что у РПЛ есть проблемы, но чемпионат там хороший. Так что, если будут варианты, с радостью их изучу. Россия – это мой второй дом. Я провёл там почти половину моей жизни. Для меня это вторая родина», — приводит слова Ари «РБ Спорт».

36-летний Ари, который является уроженцем Бразилии, получил российский паспорт и провёл за сборную страны два матча.

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