«Краснодар» и «Урал» обратились в ЭСК РФС по поводу судейства в 23-м туре РПЛ

«Краснодар» и «Урал» обратились в Экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по итогам матчей 23-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Краснодар» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам: с назначением пенальти на нападающем «Динамо» Фёдоре Смолове и неназначением пенальти на игроке «быков» Алексее Ионове. «Урал» просит рассмотреть эпизод с неназначением пенальти в ворота ЦСКА в концовке игры», — сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.
Напомним, в матче 23-го тура чемпионата России «Краснодар» проиграл «Динамо» со счётом 0:1. Единственный гол забил футболист московской команды Даниил Фомин, реализовавший пенальти. «Урал» сыграл вничью с ЦСКА. Встреча, проходившая на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве, завершилась со счётом 2:2.
- 4 апреля 2022
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