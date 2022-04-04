Салах просил у «Барселоны» контракт на пять лет с зарплатой в € 17 млн. В клубе отказались

Нападающий английского «Ливерпуля» Мохамед Салах не перейдёт в испанскую «Барселону». Стороны не сумели договориться об условиях контракта. Об этом сообщает AS.

По сведениям источника, 29-летний египетский форвард запрашивал у испанской команды контракт на пять лет с зарплатой в € 17 млн за сезон. Отмечается, что руководству «Барселоны» очень симпатичен нападающий, но клуб не готов пойти на такие условия для Салаха. Также сложностей трансферу добавляет действующий контракт Салаха с «Ливерпулем», который запросил бы за своего футболиста большую сумму.

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