Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Салах просил у «Барселоны» контракт на пять лет с зарплатой в € 17 млн. В клубе отказались

Салах просил у «Барселоны» контракт на пять лет с зарплатой в € 17 млн. В клубе отказались
Комментарии

Нападающий английского «Ливерпуля» Мохамед Салах не перейдёт в испанскую «Барселону». Стороны не сумели договориться об условиях контракта. Об этом сообщает AS.

По сведениям источника, 29-летний египетский форвард запрашивал у испанской команды контракт на пять лет с зарплатой в € 17 млн за сезон. Отмечается, что руководству «Барселоны» очень симпатичен нападающий, но клуб не готов пойти на такие условия для Салаха. Также сложностей трансферу добавляет действующий контракт Салаха с «Ливерпулем», который запросил бы за своего футболиста большую сумму.

«Барселона» обыграла «Севилью» благодаря голу Педри:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.

Новость по теме
Салах не ставит в приоритет игру в Испании. Он хочет остаться в АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022